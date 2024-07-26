Значительное замедление работы YouTube анонсировали в России

Замедление скорости работы YouTube в России анонсировал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только "десктопных" версий. Мобильную связь она пока не затронет", - отмечается в посте политика.

Такой шаг, по словам Хинштейна - вынужденный, который, в первую очередь, направлен против администрации иноресурса, а не против россиян.

В посте отмечается также, что "Ростелеком" уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube.