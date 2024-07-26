Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал его к скорейшему достижению мира. Детали переговоров Трамп раскрыл в интервью Fox News.

«Я сказал, что нам надо закончить этот военный конфликт. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона», — заявил экс-президент, уточнив, что он «говорит о русских».

По словам Трампа, в разговоре с Зеленским он подчеркнул, что украинское «весеннее наступление так и не состоялось», и что российская сторона «установила миллионы мин». Боевые действия на Украине Трамп назвал «полным беспорядком», который «не должен был случиться».

20 июля Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого договорился о личной встрече с американским политиком.