Турист получил сильнейшие ожоги в Долине Смерти

Бельгийский турист получил сильнейшие ожоги ступней, когда прошелся босиком по национальному парку "Долина Смерти" в американском штате Калифорния в 50-градусную жару, передает Tengri Travel со ссылкой на Daily Mail .

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Издание пишет, что 42-летний мужчина рискнул подняться на песчаные дюны, но вскоре не смог идти и его пришлось нести другим посетителям парка.

Смотрители парка определили, что у него ожоги третьей степени и он нуждается в срочной медицинской помощи. По их словам, температура песка была гораздо выше, чем воздуха.

"Люди думают, что это будет похоже на пляж, куда можно выйти в шлепанцах или сандалиях, но из-за экстремальных температур эти дюны могут нагреваться так же сильно, как и тротуар", - сказала представитель парка Джиа Понсе.

Понять, как мужчина потерял свои шлепанцы, у них не получилось из-за языкового барьера, говорится в материале.

Медицинской вертолет для его спасения не смог приземлиться в условиях сильной жары, поэтому смотрители на машине доставили мужчину на более высокую посадочную полосу, где температура воздуха составляла почти 43 градуса.

После его перевезли в больницу, расположенную в Лас-Вегасе (штат Невада).