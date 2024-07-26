В Олимпийской деревне в Париже спортсмены спят на кроватях из картона

Кровати, которые выполнены из полностью перерабатываемых материалов, установили в Олимпийской деревне. Ряд спортсменов высказали недовольство. Уверяют, кровати неудобные, они очень жесткие и после сна у спортсменов болят спины., передает Оrda.kz

Фото: Mike Egerton - PA Images

Ирландский гимнаст Рис Маккленаган в социальных сетях опубликовал видеоролик, в котором испытывает кровать на прочность.

«Я на Олимпийских играх в Париже, тут снова стоят картонные "антисекс-кровати". Когда я тестировал их в последний раз, они выдержали моё испытание. Хотя, возможно, я был недостаточно строг. Нет, они прошли тест. Это фальшивка. Фальшивые новости», — сказал Маккленаган в видео в социальных сетях.

Похожие кровати ранее использовали для размещения спортсменов во время Олимпиады в Токио в 2020 году.

Мебель из картона была изготовлена компанией Airweave. Сначала предполагалось, что кровати из хрупкого материала вынудят спортсменов отказаться от занятия сексом, поэтому участники игр направят всю свою энергию на соревнования. Позже, представители Международного олимпийского комитета сообщили, они просто заботятся об экологии и хотят сократить количество отходов.