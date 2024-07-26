18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.83
515.38
5.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
26.07.2024, 12:28

Россиянка описала отдых в Египте фразой «были вечно голодные и похудели»

Новости Мира 0 1 Модератор 4

Российская туристка отправилась в Египет и описала отдых фразой «были вечно голодные и похудели». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен», передает Lenta.ru

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ
Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Автор публикации рассказала, что вместе с мужем остановилась в отеле Jaz Sharm Dream Resort в Шарм-эш-Шейхе. Недельное пребывание в гостинице, питание по системе «все включено», перелет и трансфер обошлись россиянам в 138 тысяч рублей на двоих.

Путешественница заявила, что на цене все преимущества отеля заканчиваются. «Во-первых, на первом этаже гостиницы проходил ремонт, — пояснила она. — На ресепшен нам сразу пообещали, что он закончится через пару дней, но, улетая, мы так и не увидели отремонтированного помещения».

Во-вторых, супругов поселили в старый номер с «потасканной» мебелью. «Как молодоженам, нам принесли небольшой тортик, что было, конечно, приятно, но на вкус — просто отвратительно», — добавила россиянка.

По словам девушки, завтраки в гостинице были скудные. «В плане питания отель стал худшим из всех мест, где я когда-либо была, — сообщила она. — Мне приходилось есть рис и картошку фри чуть ли не на завтрак, обед и ужин, потому что их сложно было испортить».

Главными плюсами отеля туристка назвала чистые бассейны с красивыми лежаками и стильными зонтиками, море и пляж. «Море — это сказка, — подчеркнула она. — Я даже не представляла, что действительно смогу увидеть всех этих потрясающих рыб вживую. Мы целыми днями с мужем только и делали, что ныряли».

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Египет основной альтернативой отпуску в дорогой Турции. По ее словам, в формате «все включено» эта курортная страна идет наравне с Турцией.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…