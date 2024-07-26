800 тысяч пассажиров во Франции в день открытия Олимпиады остались на вокзалах из-за аварии

Около 800 тысяч пассажиров во Франции в день открытия Олимпиады остались на вокзалах из-за серии умышленных поджогов электросети скоростных железных дорог. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV, передает Orda.kz

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Особенно сильно пострадали юго-восточные и атлантические направления. Некоторые акты вандализма удалось предотвратить, железнодорожное движение было нарушено. Ремонтные работы на поврежденных объектах уже начались, но, по данным AFP, они могут продлиться как минимум все выходные.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.