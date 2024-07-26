В России резко повысили ключевую ставку

Центральный банк России резко повысил ключевую ставку, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базовых пунктов, до 18 процентов годовых", - говорится в сообщении.
Сейчас ключевая ставка в России составляет 16 процентов. Такой размер действует с 18 декабря 2023 года. Новое значение ставки будут применять с 29 июля.
"Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5-7 процентов. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5 процентов в 2025 году и будет находиться вблизи 4 процентов в дальнейшем", – отмечается в пресс-релизе регулятора.
В следующий раз вопрос об уровне ключевой ставки будут решать на заседании 13 сентября. Значение этого показателя влияет на размер ставок по банковским кредитам и на уровень инфляции.
Ключевая (базовая) процентная ставка - это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Получив такой кредит, коммерческие банки сами выдают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который выше процента Центрального банка.
Комментарии0 комментарий(ев)