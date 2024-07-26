В России резко повысили ключевую ставку

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"Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базовых пунктов, до 18 процентов годовых", - говорится в сообщении.

Сейчас ключевая ставка в России составляет 16 процентов. Такой размер действует с 18 декабря 2023 года. Новое значение ставки будут применять с 29 июля.

"Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5-7 процентов. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5 процентов в 2025 году и будет находиться вблизи 4 процентов в дальнейшем", – отмечается в пресс-релизе регулятора.

В следующий раз вопрос об уровне ключевой ставки будут решать на заседании 13 сентября. Значение этого показателя влияет на размер ставок по банковским кредитам и на уровень инфляции.

Что такое ключевая ставка

Ключевая (базовая) процентная ставка - это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Получив такой кредит, коммерческие банки сами выдают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который выше процента Центрального банка.