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26.07.2024, 17:48

В России продолжаются аресты чиновников, работавших в Минобороны

Новости Мира 0 1

О задержании бывшего вице-министра обороны сообщает Следственный комитет России, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"В главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя министра обороны Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С фигурантом проводятся необходимые следственные действия", - отметила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

Булгаков в 2016 году получил звание Героя России.


Дмитрий Булгаков. Фото Минобороны России

Напомним, 23 апреля по подозрению в получении взятки был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Он отвечал за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны.

12 мая президент России Владимир Путин отправил в отставку министра обороны Сергея Шойгу, который занимал этот пост с 2012-го по 2024 год. Шойгу перешел на должность секретаря Совета безопасности.

13 мая был задержан начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

17 мая в рамках расследования дела о крупном мошенничестве арестован бывший командующий 58-й армией Иван Попов.

21 мая арестовали начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого.

22 мая был задержан начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал Вадим Шамарин.

23 мая стало известно об отставке командующего 20-й общевойсковой армией Сухраба Ахмедова.

17 июня потеряли работу четыре заместителя министра обороны: Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов.

24 июля задержали бывшего главу публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Андрея Белкова.

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