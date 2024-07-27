Как не отравиться арбузом, рассказали врачи

Конец лета и начало осени - самая пора для бахчевых культур, которые нередко становятся врагами желудочно-кишечного тракта. О том, как не отравиться арбузом, рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, передает корреспондент Tengri Life .

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Существуют две основные причины отравления арбузом - микробной и немикробной природы, сообщили в ведомстве. В первом случае причиной отравления являются бактерии и патогены на кожуре ягоды или в мякоти. Во-втором - угрозу представляют нитраты и пестициды, использованные при выращивании плодов.

Покупатели часто выбирают арбуз по принципу «на разрез», что нарушает стерильность. Грязные ножи и руки продавцов могут стать источником бактерий, - предупредила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова.

Кроме того, если арбуз не промывать тщательно, бактерии могут попасть в мякоть, а дальше - в желудочно-кишечный тракт. Плоды на открытом воздухе, особенно под солнцем, и вытекший сок из поврежденных арбузов создают благоприятную среду для микроорганизмов. Теплая погода и хранение нарезанного арбуза без охлаждения увеличивают риск кишечной инфекции, вплоть до дизентерии.

Также ранние арбузы, по словам эксперта, часто выращивают с использованием азотных удобрений. Эти арбузы могут содержать высокие уровни нитратов, что опасно для здоровья. Признаки высокого содержания нитратов включают интенсивный красный цвет мякоти, желтоватые волокна и гладкий "отполированный" срез, тогда как у "настоящего" арбуза он крупинками.

Самый доступный способ проверить дома доброкачественность продукта – раскрошить мякоть арбуза в стакан с холодной водой. Если арбуз хороший, то вода просто помутнеет; если же вода окрасится в розовый или красный цвет, значит, арбуз выращен с помощью химии, а в мякоти присутствуют посторонние вещества и такой арбуз есть нельзя, - уверяет специалист.

Еще один фактор, по мнению врача, способный вызвать отравление, – неправильное хранение бахчевых культур, когда арбузы и дыни лежат неделями под прямыми солнечными лучами. Так, даже небольшое количество нитратов в них активно вступает в реакцию с глюкозой. В результате образуются очень токсичные вещества, способные вызвать тяжелое отравление.

Симптомы отравления могут проявиться через несколько часов после употребления арбуза. Это боли в животе, тошнота, рвота, диарея и повышенная температура. Важно срочно обратиться к врачу, - подчеркивает Каткенова.

В целях профилактики отравлений рекомендуется покупать арбузы только в санкционированных местах торговли, избегать покупки разрезанных арбузов, тщательно мыть арбузы перед употреблением и хранить разрезанный арбуз в холодильнике не более суток. Пробуйте арбуз сами перед тем, как дать его ребенку.

К слову, в департаменте рассказали, что в мегаполисе проводятся специальные акции. Специалисты проверяют продукты экспресс-методом и сразу выдают результаты потребителям. Во время акций жители города могут бесплатно проверить овощи и фрукты на нитраты. На сегодняшний день в двух пробах апельсинов выявлено превышение нитратов, остальные результаты соответствовали норме.

Вместе с тем в этом году фактов отравления нитратами не зарегистрировано, но было зафиксировано девять случаев пищевой токсикоинфекции из-за немытых арбузов.

В случае сомнений в качестве бахчевых культур обращайтесь в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля, отметили в ведомстве.