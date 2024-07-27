Косатки потопили парусную яхту с людьми на борту

Косатки потопили британскую парусную яхту Bonhomme William в Гибралтарском проливе, членам экипажа потребовалась помощь спасателей, передает Tengrinews.kz.
Испанская морская служба спасения сообщила об этом происшествии в социальной сети Х (бывший Twitter).
Яхта Bonhomme William запросила о буксировке после взаимодействия с косатками. Позже она сообщила, что тонет, - говорится в публикации.
Представители службы направились к месту инцидента и спасли трех человек, которые находились на борту парусника.
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