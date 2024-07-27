ЕС начал расследование в отношении семи стран

Совет ЕС официально начал процедуру расследования в отношении семи стран Евросоюза из-за чрезмерного дефицита их бюджета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle .

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В материале приводятся данные из заявления, опубликованного на официальном сайте совета в пятницу.

В числе стран с чрезмерным дефицитом бюджета оказались Бельгия, Франция, Италия, Венгрия, Мальта, Польша и Словакия. У всех у них бюджетный дефицит в прошлом году оказался выше 4 процентов от ВВП, в то время как, согласно правилам ЕС, его максимальное допустимое значение составляет 3 процента, - говорится в статье.

Так, бюджетный дефицит Бельгии за 2023 год составил 4,4 процента ВВП, Польши - 5,1 процента, Франции - 5,5 процента, а Италии - 7,4 процента и это самый высокий показатель из семи стран, в отношении которых проводится расследование.

Из сообщения следует, что до конца года Еврокомиссия должна будет составить список рекомендаций государствам - членам ЕС «для принятия эффективных мер по исправлению их дефицита».

Рекомендации могут содержать корректирующий бюджетный курс, выраженный в цифрах, и крайний срок для их исполнения, - пояснили в Совете ЕС.

Ожидается, что ЕК предоставит рекомендации в ноябре.

В апреле 2024 года Европейский парламент утвердил реформу бюджетных правил Евросоюза. Благодаря изменениям, государства - члены с высоким уровнем задолженности получат большую гибкость в сокращении долгов и дефицита бюджета.

В новых правилах остается требование о том, что общий долг не должен превышать 60 процентов ВВП. А государства с внешней задолженностью более 90 процентов будут обязаны ежегодно сокращать ее коэффициент на 1 процентный пункт. Государства с показателем 60-90 процентов - на 0,5 процентного пункта.