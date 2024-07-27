Свыше 35 тонн мяса птицы из Китая уничтожили в Шымкенте

На рынке Шымкента выявили свыше 35 тонн мяса птицы, на которое отсутствовали ветеринарные сертификаты и другие документы. Вся партия была уничтожена, передает Tengrinews.kz .

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Территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Казахстана по Шымкенту провела совместные рейдовые мероприятия в рамках представления прокуратуры города.

В ходе проверок на территории торгового центра «Жибек жолы» было обнаружено мясо птицы - 35 070 килограммов, ввезенное из Китая без ветеринарного сертификата и других сопроводительных документов.

Согласно правил Евразийского экономического союза импортируемые товары подлежат полному ветеринарному контролю на момент их доставки в соответствующее место. Если происхождение подконтрольного товара не может быть подтверждено документами, удостоверяющими его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, товар подлежит уничтожению за счет производителя или возврату отправителю (экспортеру), - пояснили в комитете ветконтроля.

В ведомстве рассказали, что вся выявленная партия мяса птицы была утилизирована и уничтожена в яме Беккари на территории городского мусоросборного центра поселка Актас. На месте проведены дезинфекционные мероприятия. Предприниматель, у которого отсутствовали документы на продукцию, был оштрафован на 50 МРП (184,6 тысячи тенге).