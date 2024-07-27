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27.07.2024, 18:20

В Италии мэр каждую неделю выходит на пешие прогулки с жителями, чтобы похудеть

Новости Мира 0 0

Глава итальянского города Вальдоббьядене Лучано Фрегонезе каждую неделю выходит на пешую прогулку вместе с жителями, чтобы сбросить лишний вес, передает ИА «NewTimes.kz»со ссылкой на The Guardian.

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Лучано Фрегонезе 47 лет, он весит 140 кг. В июне его переизбрали мэром Вальдоббьядене в третий раз. Тогда он клятвенно пообещал вести здоровый образ жизни и сбросить вес до 90 кг, именно столько он весил, когда его впервые избрали на пост мэра 10 лет назад.

Градоначальник признается, что основной причиной лишнего веса является его сидячий образ жизни, лень, отсутствие физической нагрузки и любовь к вкусной еде.

Выходить на пробежки Лучано Фрегонезе начал после того, как увидел оскорбительную надпись на одной из стен города, где его обозвали «толстяком». Фото надписи на стене довольно быстро распространилось в соцсетях.

- Меня это не сильно задело, но вдохновило. Мой друг предложил мне прогуливаться с ним по вечерам каждый четверг, а в этот день я как раз провожу встречи с местными жителями, так я и решил совместить эти две прогулки. Прогулки на 5,5 км включают в себя дистанцию около 250 метров пешком в гору. Мы начали так ходить несколько недель назад. Во время первой прогулки ко мне присоединились 45 человек. Через неделю — 113, а на прошлой неделе было уже 215 человек и 12 собак, — говорит Фрегонезе.

Вальдоббьядене, город с населением около 10 000 человек, находится в самом сердце холмистого региона Венето, производящего просекко.

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