Названа самая красивая актриса всех времен

Итальянская актриса и модель Моника Белуччи была выбрана «самой красивой во все времена, от старины до наших дней», передает NUR.KZ со ссылкой на ListChallengers .

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

ListChallenges формируют топы по результатам голосования пользователей ресурса, то есть самой красивой Монику Белуччи назвали не жюри, а пользователи ресурса.

В топ-3 самых красивых также попали американские актрисы Мэрилин Монро и Анджелина Джоли. Помимо них, в списке самых привлекательных знаменитостей Сальма Хайек, Кэтрин Зета-Джонс, Джейн Мэнсфилд, Айшвария Рай, Ракель Уэлч и другие кинозвезды. По данным сайта IMDB, Моника Анна Мария Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в итальянской деревне Читта-ди-Кастелло. Она хотела стать юристом, однако, учась в университете, стала подрабатывать моделью, чтобы платить за учебу.

В 24 года она перебралась в Милан и присоединилась к Elite Model Management. Ее карьера актрисы началась в 1990 году, а спустя два года ей удалось пробиться в Голливуд. Несколько раз Беллуччи номинировали на престижные кинопремии. В фильмографии Моники Белуччи роли в таких картинах, как «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «007: Спектр», «По млечному пути», «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра».

Белуччи свободно владеет итальянским, английским, французским, персидским и испанским языками. Она также немного говорит на португальском, который выучила, когда переехала в Рио-де-Жанейро в 2013 году.

Итальянская кинодива родила впервые в возрасте 39 лет и назвала дочь Девой Кассель. Отец ребёнка – её второй бывший муж, Венсан Кассель, с которым Белуччи развелась после 14 лет брака.

Как сообщалось на сайте РБК, в начале июля Моника Белуччи удостоилась почетной награды Premio Alla Carriera за карьерные достижения на премии Globo D'Oro Award – итальянском «Золотом глобусе».