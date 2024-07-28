Онколог назвал продукт, отказ от которого продлевает жизнь на 30 лет

Отказ от добавленного сахара после 40 лет способствует увеличению продолжительности жизни, так как снижается риск развития диабета, ожирения, онкологии и других заболеваний, которые сегодня достаточно часто диагностируются. Об этом в своем телеграм-канале рассказал доктор медицинских наук, врач-онколог Марк Гадзиян, передает Tengri Life .

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Если человек откажется после 40 лет от искусственного сладкого (фрукты и мед можно есть в умеренном количестве), то он проживет на 20-30 лет дольше, - заявил врач, отметив, что то количество сахара, которые многие потребляют, нашему мозгу, да и организму в целом, не нужно.

Гадзиян подчеркнул, что не призывает к отказу от углеводов, речь идет о том, чтобы отказаться именно от добавленного сахара. Он отметил, что полностью исключить сахар - невозможно, так как он встречается практически везде - стоит внимательнее читать, например, этикетки тех же молочных продуктов.

Доктор также поделился инструкцией, которая поможет без жестких диет и вреда для здоровья избавиться от лишних килограммов. Среди основных правил: питание три раза в день без перекусов, сон не менее семи часов, отказ от сахара (сладких напитков) с ограничением фруктов, йогуртов, молочных продуктов после полудня.

Что касается физической активности, то, по словам врача, нужно стремиться делать 10 тысяч и более шагов в день, выполнять три-четыре силовые тренировки в неделю (до 45-50 минут).