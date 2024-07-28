12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру

Летняя погода не всегда отличается комфортом. Впрочем, существует много способов пережить жару и снизить температуру воздуха в квартире без кондиционера — о них в материале Zakon.kz .

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Включите вентилятор

Выбор огромный – есть дорогие вентиляторы с функциями увлажнения и охлаждения, обычные напольные и портативные, которые работают от USB и могут подключаться к компьютеру.

В интервью «Лента.ру» эксперты советуют ставить перед вентилятором миску льда или холодной воды. Так воздух будет попадать сначала на них и дополнительно охлаждаться.

Когда включен вентилятор, дверь в комнату лучше закрывать – так прохладный воздух останется внутри помещения и не будет распределяться по всей квартире.

Если у вас мощный вентилятор, поставьте его подальше от себя, чтобы вас не продуло.

Закройте шторы

Главный источник тепла в комнате – свет. Солнечные лучи проникают через окно, поэтому закрывайте шторы в течение дня. По подсчетам американских энергетиков, обычные тканевые шторы снижают поступление тепла на 33%, а так называемые сотовые шторы – на 60%. Если на ваше окно попадает много прямых солнечных лучей, рекомендуют выбирать светлые и плотные шторы.

Блэкаут – полностью затемняют комнату. У ткани трехслойная конструкция, которая задерживает тепло и блокирует 90-100% солнечного света. Также в ткани есть специальная пропитка, которая и обеспечивает непроницаемость.

Димаут – блокируют свет на 70-80%. Состоят из трех слоев: средний – черного цвета, остальные декоративные.

Шторы-плиссе – из плиссированной ткани с поперечными складками, которые напоминают гармошку. В отличие от обычных жалюзи, состоят из сплошного полотна.

Наклейте на окна пленку или фольгу

Обычная пищевая фольга не подойдет, поэтому нужно приобрести специальную, предназначенную для окон. Они бывают матовыми и с рисунком, самоклеящимися и нет. Такая фольга не оставит следов на окнах. Минус – в комнате станет темнее.

Другой вариант – терморегулирующая или зеркальная пленка. Она прозрачная и пропустит естественный свет, но отразит большую часть тепла.

Открывайте окна и двери на ночь

Если ночью жара спадает, можно открывать окна и двери во всей квартире. Пусть охлажденный воздух циркулирует между комнатами и охлаждает их.

В квартирах, где окна выходят на разные стороны, можно специально создать сквозняк. Со стороны, откуда дует ветер, окно должно быть маленьким (можно лишь слегка приоткрыть его или распахнуть только форточку), а с противоположной – большим.

Расставьте по комнате лед

Заморозьте воду в формах для льда, в полиэтиленовых пакетах или сразу в посуде. Лед разложите по мискам и расставьте по комнате – пока тает, он будет охлаждать воздух. Не забудьте постелить под емкость полотенце или поставить тарелку, чтобы не образовались лужи от конденсата.

Уберите ковер

Ковры помогают удержать тепло в комнате, поэтому в советское время их вешали даже на стены. И летом они становятся дополнительным источником жары. Поэтому в начале сезона лучше скатать их в рулон и убрать до холодов. Дополнительно можно заменить тяжелые покрывала и пледы на легкие хлопковые.

Закройте щели вокруг дверей и окон

Зимой принято заделывать оконные щели, чтобы холодный воздух с улицы не проникал в комнату – этот способ сработает и летом, особенно если вы живете в доме старой постройки. Оконную раму можно заклеить обычным малярным скотчем изнутри, а снаружи – самоклеющимся уплотнителем для окон. Их будет легко отклеить, когда жара спадет. К тому же эти материалы не оставят следов.

Щель под комнатной дверью стоит закрыть любой тряпкой или полотенцем, чтобы прохладный воздух не уходил. Для лучшего эффекта ткань можно смочить, если ваши полы не портятся от длительного соприкосновения с влагой.

Поменяйте лампы на светодиодные

Все электронное оборудование излучает тепло, в том числе и лампы накаливания. Ведь 90% потребляемой ими энергии выделяется в виде тепла, и только около 10% – в виде света. Поэтому при включенных лампах бывает трудно снизить температуру в помещении.

Светодиодные лампы (LED), напротив, остаются прохладными.

Отключите ненужные приборы

Проверьте, есть ли поблизости бытовые приборы, которые выделяют тепло, и отключите их или пользуйтесь реже.

Самая жаркая комната в доме – кухня: там есть плита, посудомоечная машина и холодильник, задняя стенка которого греется. В ванной комнате тепло выделяют полотенцесушитель, стиральная и сушильные машины, а после душа становится влажно от горячей воды. Двери в эти два помещения в жару следует держать закрытыми.

В других комнатах источником тепла может стать компьютер, игровые консоли и ноутбуки, особенно если у них нет кулера – тогда теплый воздух будет просто уходить в комнату.

Делайте влажную уборку

Раз в день мойте пол прохладной водой и протирайте поверхности влажной тряпкой. Это не только поможет охладить помещение в жару, но и отрегулирует чистоту воздуха – в квартире станет легче дышать. Чем чаще вы избавляетесь от пыли и грязи в жаркую погоду, тем лучше будет общее самочувствие.

Врачи считают, что влажная уборка полезна в любую погоду: дело в том, что на поверхности пола, столов и других предметов обитает множество бактерий и вирусов, и влажная уборка – это отличная профилактика ОРВИ и многих инфекционных заболеваний.

Регулируйте влажность

Духоты добавляет высокая влажность: ее рекомендуемый уровень в жилой комнате – от 30 до 60%. Повышенная влажность приводит к появлению плесени, обострению аллергии, она мешает терморегуляции тела и осложняет дыхание. Избавиться от нее поможет осушитель воздуха.

В жаркую погоду в доме становится очень душно, и при повышенной влажности риск перегреться повышается. Когда человеку жарко, он обильно потеет, а если при этом влажность воздуха в доме повышена, помещение превращается в парилку. Высокая влажность не дает поту испаряться с поверхности тела и таким образом ее охлаждать

Если в комнате, наоборот, слишком сухой воздух, стоит включить увлажнитель. Главное, следите, чтобы она не превратилась в хаммам: если в воздухе уже видна водяная взвесь, увлажнитель нужно отключить. Можно действовать и по старинке: намочить простыни и развесить.

Спите на полу

Закон физики: теплый воздух расширяется и поднимается вверх, а холодный – опускается вниз. Поэтому, когда жара становится непереносимой, можно положить матрас на пол и спать там.

Используйте ортопедические подушки с охлаждающим эффектом. Охлаждение происходит за счет специального геля или наполнителя в виде пены, которые обеспечивают терморегуляцию. Для животных есть специальные охлаждающие коврики.