Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1 млн гектаров

Природные пожары в Якутии тушат около 2 тысяч человек, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: МЧС РФ

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории республики действует 132 природных пожара на общей площади, пройденной огнем, свыше 1 млн гектар и 1 ландшафтный пожар.

За сутки ликвидировано 6 пожаров на площади более 23 тысячи га и локализовано 3 пожара на площади свыше 15 тысяч га.

На тушение привлекалось 1 960 человек и 222 техники от всех взаимодействующих структур РСЧС.

На особом контроле Главного управления находятся 13 природных пожаров.

За сутки авиация МЧС России применялась в Алданском и Верхневилюйском районах, слив в общей сложности 193 тонны воды на кромки пожаров. Сегодня воздушные суда будут задействованы на территории Верхневилюйского и Кобяйского районов. Аэромобильная группировка МЧС России задействована на тушении пожаров в селах Дабан, Куду, Оргет и Сайды, - сообщил Павел Гарин, начальник регионального управления МЧС России.

Исследовано 77 проб воздуха. Превышение предельно допустимой нормы концентрации химических веществ установлено в двух городах и двух селах. Задымленность наблюдается в 52 населенных пунктах. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.