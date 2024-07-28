Lufthansa потребовала миллион евро за сотни задержанных рейсов

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Авиакомпания Lufthansa хочет получить компенсации за сотни задержанных и отмененных рейсов, а также за перенаправленные самолеты. По информации Bild, речь идет о сумме, которая превышает миллион евро.

Lufthansa отмечает, что в результате последней акции климатических активистов авиакомпании пришлось менять расписание более чем 150 ближне- и среднемагистральных рейсов, еще 16 дальнемагистральных самолетов недавно не смогли приземлиться во Франкфурте и были перенаправлены в другие аэропорты. Из-за этого тысячи пассажиров опоздали на стыковочные рейсы.

Мы будем требовать возмещения ущерба, нанесенного нам климатическими активистами во Франкфурте. Так же, как мы поступили после акций в Гамбурге, Дюссельдорфе и Берлине. Уже сейчас можно предположить, что сумма ущерба будет значительно выше, поскольку пострадало гораздо больше рейсов и пассажиров, - заявил представитель компании.

В минувший четверг, 25 июля, члены движения «Последнее поколение» незаконно проникли на территорию крупнейшего аэропорта страны во Франкфурте. Активисты приклеили себя к дорожному полотну взлетно-посадочных полос и парализовали работу аэропорта на несколько часов.

Ущерб от предыдущих акций - в Гамбурге, Берлине и в Дюссельдорфе - в Lufthansa оценивают как минимум в 740 тысяч евро. Впрочем, до сих пор никто из климатических активистов не выплатил компенсацию, на которой настаивает авиакомпания, поэтому им могут грозить тюремные сроки.