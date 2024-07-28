Стоматолог Романова: высокоуглеводная пища перед сном разрушает детские зубы

Фото: Pixabay

На первом месте оказались карамельки любых видов и составов. Продолжительный контакт сладкого продукта с менее минерализованной, чем у взрослых, эмалью зубов оказывает деструктивное воздействие за счет кислот и углеводов в составе леденца. Сахар в карамельках служит источником пищи для кариесогенной микрофлоры. Такая же ситуация наблюдается в случае с ирисками и нугой.

Второй продукт, который вреден для зубов, – это газированные напитки. Здесь вредны пузырьки и большое количество сахара. Эти пузырьки образуются в результате реакции активной угольной кислоты, которая всегда негативно воздействует на зубную эмаль. Она снижает уровень pH во рту, нарушая процесс минерализации. К тому же, такие напитки повышают кислотность желудочного сока.

Третья группа продуктов – чипсы, крекеры и сдобное печенье. В них содержится большое количество углеводов, которые быстро перерабатываются организмом. Они прилипают к зубам и остаются там надолго, заметить и отчистить такое часто удается не сразу.

Любая высокоуглеводная пища накануне сна. В ночное время количество слюны существенно уменьшается и функция самоочищения выполняется плохо. Именно по этой причине даже после чашечки «здоровой» ряженки перед сном нужно тщательно почистить зубы.

Кислые продукты и напитки – это не только сладости, но и цитрусовые.

Данные продукты безобидны при дозированном приеме, но их регулярное употребление с высокой вероятностью спровоцирует появление очаговых деминерализаций и эрозий на зубах, особенно молочных, - говорит врач Газета.ru.

Самостоятельно эмаль не восстановится.