Эрдоган дал пощечину ребенку за отказ поцеловать ему руку. Вскоре мальчик исправился и получил деньги. ВИДЕО

Турецкий президент Эрдоган ударил по лицу не поцеловавшего его руку ребенка, передает Lenta.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику после того, как тот отказался поцеловать ему руку. Инцидент произошел в субботу, 27 июля, на церемонии вручения ключей от квартир в городе Ризе и попал на видео.
На кадрах видно, как мальчик подходит к стоящему на сцене Эрдогану и смотрит ему в глаза. Турецкий лидер протягивает ему ладонь тыльной стороной для поцелуя, но мальчик не целует ее. Тогда Эрдоган слегка ударяет ребенка по щеке. После этого мальчик все же целует руку президента и получает от него деньги.
Представители турецких властей не прокомментировали случившееся.
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