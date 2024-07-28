Эрдоган дал пощечину ребенку за отказ поцеловать ему руку. Вскоре мальчик исправился и получил деньги. ВИДЕО

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику после того, как тот отказался поцеловать ему руку. Инцидент произошел в субботу, 27 июля, на церемонии вручения ключей от квартир в городе Ризе и попал на видео.

На кадрах видно, как мальчик подходит к стоящему на сцене Эрдогану и смотрит ему в глаза. Турецкий лидер протягивает ему ладонь тыльной стороной для поцелуя, но мальчик не целует ее. Тогда Эрдоган слегка ударяет ребенка по щеке. После этого мальчик все же целует руку президента и получает от него деньги.

Представители турецких властей не прокомментировали случившееся.