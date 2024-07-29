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29.07.2024, 09:13

Топ стран, где люди комфортно могут выйти на пенсию

Новости Мира 0 1

Пенсия выглядит по-разному в зависимости от человека и страны, но есть государства, где установлен пенсионный возраст с 62 лет или раньше, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Business Insider.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

"Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет нормальный пенсионный возраст как возраст, в котором люди могут получать полные выплаты без штрафов и при условии, что они проработали беспрерывно с 22 лет", - говорится в материале.

Следующие несколько стран имеют пенсионный возраст 62 года или меньше, согласно отчету ОЭСР по пенсиям за 2023 год. В документе приводятся данные за 2022 год, последние доступные, которые основаны на информации, предоставленной странами ОЭСР.

Южная Корея

Пенсионный возраст в этой стране составляет 62 года.

Согласно ОЭСР, пенсионная система Южной Кореи была разработана еще в конце 1980-х годов.

Коста-Рика

В Коста-Рике пенсионный возраст различается для мужчин и женщин. Мужчины могут выходить на пенсию к 62 годам, а женщины - к 60 годам.

Полуостров Никоя в Коста-Рике является "голубой зоной", и это означает, что его жители живут дольше и здоровее, чем в среднем по миру.

Колумбия

Пенсионный возраст для мужчин в этой стране составляет 62 года.

Для женщин пенсионный возраст составляет 57 лет, один из самых низких среди стран - членов ОЭСР.

Индонезия

В Индонезии мужчины и женщины могут выходить на пенсию к 58 годам, что делает ее одной из стран с самым молодым пенсионным возрастом.

Индонезия не является членом ОЭСР, она пока только кандидат.

Ранее казахстанцы создали петицию за снижение пенсионного возраста среди женщин до 55 лет. Заместителя премьер-министра Тамару Дуйсенову спросили, насколько вероятно, что петицию поддержат в правительстве. Читайте здесь ее ответ.

Напомним, в Едином накопительном пенсионном фонде представили информацию о пенсионных накоплениях казахстанцев на 1 июля. В числе прочего в фонде озвучили максимальную сумму ежемесячной выплаты.

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