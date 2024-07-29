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29.07.2024, 10:46

Илон Маск дал еще одно большое обещание

Новости Мира 0 1

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания удвоит усилия по разработке своего суперкомпьютера Dojo, надеясь конкурировать с гигантом по производству чипов Nvidia, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Business Insider.

Фото: depositphotos.com / Фото автора ChinaImages
Фото: depositphotos.com / Фото автора ChinaImages

Портал пишет, что миллиардер пообещал это инвесторам и аналитикам во время телефонного звонка на фоне слабого отчета о доходах, который привел к падению акций Tesla более чем на 7%.

"Мы действительно видим путь к конкуренции с Nvidia с помощью Dojo. И я думаю, у нас как бы нет выбора, потому что спрос на Nvidia настолько высок... Так что я думаю, что нам действительно нужно сделать Dojo работоспособным, и мы это сделаем", - сказал он.

Отмечается, что это не первый раз, когда Маск дает громкие обещания о том, что его технологии смогут сделать. При этом нет уверенности в том, что он достигнет желаемого результата.

"Маск впервые упомянул суперкомпьютер Dojo, разработанный для улучшения технологии Full Self-Driving (FSD) Tesla, в 2019 году. Хотя компания инвестировала значительные средства в этот ультрамощный тренировочный компьютер и сопутствующее оборудование, аналитики соглашаются, что Dojo пока не сравнится с Nvidia", - говорится в материале.

Nvidia, основанная в 1993 году, доминирует на рынке с рыночной капитализацией в 2,78 триллиона долларов США. Ее графические процессоры настолько востребованы (среди клиентов, включая Tesla и xAI Маска), что генеральный директор Дженсен Хуанг был вынужден уверять аналитиков о справедливом их распределении.

По мнению главы одного из инвестиционных фондов, акционеры значительно выиграли от бизнеса Маска, но "некоторые из его утверждений не всегда точны". Dojo отстает по возможностям от текущих мощностей Nvidia примерно на десятилетие, и Nvidia имеет "невероятный послужной список продолжения развития и расширения".

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