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29.07.2024, 13:40

Женщина рассказала о причине своего постоянного «пьяного» состояния

Новости Мира 0 1

38-летняя Фрэнки Херли-Пит обеспокоилась, когда начала ощущать себя постоянно «пьяной» без употребления спиртного. О причине своего недомогания она рассказала изданию The Sun, передает Lenta.ru

Фото: Vladislav Muslakov / Unsplash
Фото: Vladislav Muslakov / Unsplash

Херли-Пит всегда вела активный образ жизни, постоянно занималась спортом, но в один день состояние ее здоровья резко ухудшилось. Буквально за ночь у женщины развились симптомы, напоминающие алкогольное опьянение. Она с трудом стала произносить слова, теряла равновесие, заметила ухудшение зрения. Однажды женщина даже потеряла сознание. «Я чувствовала себя так, будто постоянно пьяна. Я боялась ходить на работу, тело не слушалось меня. Я все время путала и забывала слова, не могла заканчивать предложения», — рассказала она.

После осмотров и обследований у пациентки диагностировали не поддающиеся лечению функциональное неврологическое расстройство и синдром хронической усталости. Чтобы облегчить свое состояние, Херли-Пит стала искать информацию в интернете, и на одном из сайтов прочла, что с ее заболеваниями необходимо отказаться от углеводов. Сделав это, она почувствовала себя значительно лучше. Во время последующих обследований у женщины диагностировали целиакию — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует ткани организма и повреждает кишечник. Врачи подтвердили, что именно целиакия вызвала у нее симптомы, схожие с неврологическим расстройством. Эксперты заявили, что женщине придется всю жизнь избегать продуктов с глютеном.

«Одно время я была уверена, что почти восстановилась. Мозг вновь работает хорошо. Но как только я понервничаю, вновь становлюсь словно пьяная», — заключила Херли-Пит.

Ранее стала известна история 44-летнего мужчины, у которого симптомы рака списали на инфекцию и отправили его лечиться домой антибиотиками. Позже выяснилось, что у пациента развивалась синовиальная саркома — редчайший вид рака, который обычно развивается в клетках вокруг суставов и сухожилий.

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