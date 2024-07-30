Новая диверсия во Франции: перерезаны кабели операторов связи

В шести районах Франции были повреждены оптоволоконные сети нескольких операторов связи. Париж не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на DW .

Иллюстративное фото: Alex Robertson/Getty Images

На юге Франции были перерезаны кабели оптоволоконных сетей. Вандализму подверглись установки, принадлежащие французским телекоммуникационным компаниям SFR и Bouygues Telecom, передает издание, ссылаясь на французские СМИ. Размер ущерба пока неизвестен, начато расследование.

Тем временем французские власти арестовали мужчину, вероятно, причастного к атаке на высокоскоростные железные дороги в пятницу, отмечает издание.

В совершении диверсии подозревают активиста ультралевого движения. У него нашли ключи от технических помещений оператора железных дорог, инструменты и политическую литературу.

Напомним, в день открытия Олимпиады в Париже злоумышленники парализовали железнодорожное сообщение в стране. Железнодорожная компания SNCF заявила, что ее объекты - пути и вокзалы - подверглись вандализму в разных регионах страны. В частности, сообщалось о поджогах.

Железнодорожное полотно было повреждено на направлениях к западу, востоку и северу от Парижа. На станции "Монпарнас", откуда поезда уходят на запад Франции, утром в пятницу образовались огромные очереди. Значительное количество поездов было отменено. По словам представителей SNCF, в пятницу перебои в сообщении коснулись 250 тысяч пассажиров, а за все выходные - 800 тыс.

Позже министр транспорта Франции Патрис Вергриете заявил, что следователи обнаружили устройства, которые использовались для поджогов.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что диверсии были хорошо подготовлены и скоординированы. На платформе Х (бывший Twitter) он написал, что масштабы нанесенного ущерба огромны и очень серьезны. Он поблагодарил пожарных, работающих на местах поджогов, и заверил, что службы безопасности уже ищут виновных.