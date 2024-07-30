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29.07.2024, 22:49

В России хотят обязать мигрантов служить в армии два года. Им также могут повысить призывной возраст

Новости Мира 0 1

В Госдуме предложили подготовить инициативу, согласно которой условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которую хотят проводить одновременно с получением паспорта гражданина Российской Федерации, передает Lenta.ru

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Кроме того, депутаты выступили с предложением усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами. Для мигрантов может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст.

Поправку хотят рассмотреть до конца весенней сессии, то есть до 5 августа.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Для мигрантов в России захотели разработать правила поведения

Ранее в этот же день в Госдуме предложили создать «Кодекс мигрантов». В него, по словам депутата ГД Леонида Слуцкого, должны войти десять правил поведения для иностранцев в РФ. Например, среди них — обязательное знание русского языка, обучение членов семьи, уважение культуры и традиций страны, официальное трудоустройство.

Помимо этого, кодекс предполагает прохождение иностранцами дактилоскопической и геномной регистрации, а также психического тестирования.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил, что всего на рассмотрении в Госдуме находится 25 законопроектов, связанных с мигрантами. 23 июля в ГД приняли во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев. Теперь приезжие, нарушившие закон или незаконно находящиеся на территории страны, не смогут совершать свободные поездки по России, водить автомобиль, заключать брак, менять место жительства, открывать счета в банках и приобретать имущество.

Бороться с увеличением численности мигрантов в России по-своему предложили и в Следственной комитете (СК). В ведомстве выступили за создание дорожной карты по замещению трудовых мигрантов российскими специалистами. Для этого, по задумке, нужно обеспечить россиянам достойный уровень социально-трудовых гарантий.

Кроме того, предлагается создать спецпрограмму перемещения отечественных трудовых ресурсов на конкретный объект внутри страны. Это должно предусматривать официальное трудоустройство, проживание в общежитии или программу обеспечения жильем.

За две недели в Санкт-Петербурге задержали почти тысячу мигрантов для выдворения из страны

В конце прошлой недели стало известно, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области полицейские за две недели задержали более 900 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство.

Правоохранители провели рейды в местах скопления приезжих: рынках, заведениях общепита, строительных площадках, местах проживания иностранных граждан. Всего за время проверки было выявлено порядка 7,5 тысячи административных правонарушений, большая часть которых связана с миграционным законодательством. Совершившие грубые нарушения мигранты были отправлены в центры для дальнейшего выдворения за пределы страны. Им запретят возвращаться в РФ в течение нескольких лет.

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