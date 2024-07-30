Павел Дуров оказался биологическим отцом более 100 детей

Фото: instagram.com/durov

"Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?" - написал он в Telegram-канале.

По его словам, 15 лет назад к нему обратился друг с необычной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей, и попросил его стать донором спермы в клинике, чтобы у них мог родиться ребенок. Дуров сначала посмеялся, но потом понял, что друг был абсолютно серьезен.

Руководитель клиники сказал ему, что "высококачественный донорский материал" в дефиците и что это гражданский долг – анонимно помогать большему количеству пар.

Дуров уточнил, что его донорский материал помог более 100 парам в 12 странах мира завести детей. Спустя много лет после того, как он перестал быть донором, по крайней мере одна клиника все еще имеет его биоматериал.

"Теперь я планирую открыть доступ к моей ДНК, чтобы мои биологические дети могли легче найти друг друга. Конечно, есть риски, но я не жалею, что был донором", - заявил он.

Бизнесмен хочет популяризировать идею донорства и мотивировать к этому больше здоровых мужчин.

Ранее редакция Tengri Life обратила внимание на страницу девушки по имени Ирина Болгар в Instagram. Предполагаемая мать троих детей, которые якобы были рождены от Дурова, активизировалась в сети 26 июня. Ирина активно публикует фотографии, в том числе и архивные, где раскрывает подробности жизни.