На Земле началась очень сильная магнитная буря уровня G3

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ, в ночь на 30 июля началась магнитная буря уровня G1, которая к вечеру достигнет уровня G3 из пяти возможных. Геомагнитные возмущения начнут ослабевать только к 31 июля до уровня G1-G2, сообщает Zakon.kz.

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По сведениям ученых, после полудня 1 августа геомагнитные возмущения снова пойдут вверх и будут держаться на уровне G1-G2 до вечера.

Далее в остальные дни со 2 до 24 августа, магнитосфера будет спокойной, а уже 25 и 26 августа снова прогнозируют магнитные бури.

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Геомагнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли под воздействием потоков солнечного ветра. Магнитные бури могут вызывать помехи в работе электроники. Метеозависимые люди могут ощущать ухудшение самочувствия в такие часы.