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30.07.2024, 08:16

Пенсионные сбережения на 740 тысяч долларов перевел американец мошенникам

Новости Мира 0 1

В течение почти трех месяцев 76-летний американский адвокат на пенсии Барри Хейтин думал, что участвует в правительственном расследовании, которое казалось чем-то похожим на фильм. На самом деле он помогал преступникам в краже сотен тысяч долларов - своих собственных денег, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The New York Times.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Прошлой осенью он проводил почти каждый будний день, выполняя рутинную работу и снимая средства со своих банковских счетов, что было частью сложной аферы. Пенсионер считал, что помогает федералам защитить его деньги и поймать воров, которые охотятся за ними.

Это стоило ему почти всех его пенсионных сбережений: примерно 740 тысяч долларов.

Автор статьи отмечает, что граждане тратят много сил, откладывая деньги на пенсию и беспокоясь о том, чтобы не потерять их из-за колебаний фондового рынка. Но в наши дни изощренные преступники - на сайтах знакомств, в социальных сетях, в приложениях для обмена сообщениями или с помощью вредоносного программного обеспечения - представляют постоянно растущий риск для людей и их сбережений.

"Характер этих схем делает практически невозможным возврат денег, оставляя жертвам мало средств правовой защиты. Украденные средства часто переводятся на зарубежные счета или отмываются через криптовалютные кошельки, которые быстро опустошаются", - говорится в материале.

Для Хейтина все началось в сентябре, тогда он не смог войти в свой пенсионный счет. Попытавшись снова через несколько дней, он вошел, но на экране появилось уведомление о том, что необходимо позвонить в отдел по борьбе с мошенничеством, указанный там. Пенсионер позвонил по номеру на экране и связался с человеком, который называл себя сотрудником компании по расследованию мошенничества. Мужчина сказал Хейтину, что кто-то пытается получить доступ к его аккаунту.

Звонок пенсионера переадресовывали якобы банковскому служащему. Тот сообщил, что финансовые учреждения часто сотрудничают с федеральным правительством в рамках расследования таких дел, и предложил поговорить с представителем Налоговой службы. Теперь уже третий человек рассказал Хейтину, что все его счета находятся под угрозой, но правительство может защитить деньги, переведя их в федеральный сейф.

"Давайте сделаем это, сказал я. Затем предоставил им доступ к своему компьютеру, и они запустили для меня серию выводов средств с моих банковских счетов", - пояснил Хейтин.

Он начал снимать свои пенсионные деньги и другие сбережения, переводя их в то, что он считал безопасным местом, в основном используя биткоины, банкоматы и банковские переводы на другие счета. Пенсионеру, который живет один, было дано указание никому ничего не разглашать, включая троих взрослых детей. Мошенники пристально следили за ним, они провели все его транзакции, разговаривая с ним ежедневно.

После всего этого, оставшись ни с чем и встретившись с агентами ФБР, он узнал, что был среди как минимум семи других жертв, втянутых в схему, базирующуюся в Индии.

Ранее мы писали о том, как в Астане оперативники нашли съемные квартиры с криминальным оборудованием. Оно использовалось в мошеннических схемах по обзвону граждан Казахстана. С его помощью мошенники совершают звонки, представляясь сотрудниками банков и госорганов.

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