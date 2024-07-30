Ужасы Олимпиады: старт перенесли из-за угрозы здоровью участников

Соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Париже решено перенести после анализа качества воды в реке Сене, передает Tengri Sport .

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Перед началом Олимпийских игр власти Парижа уверяли, что им удастся улучшить качество воды до начала соревнований. Мэр Парижа Анн Идальго даже искупалась в реке для демонстрации чистоты и безопасности водоема.

Первые соревнования на Сене должны были пройти сегодня утром, но за несколько часов до начала мужской триатлон было решено перенести.

"Оргкомитет Олимпиады и Международная федерация триатлона (World Triathlon) вновь заявляют, что нашим приоритетом является здоровье спортсменов. Тесты, проведенные сегодня в Сене, выявили уровень качества воды, который не дает достаточных гарантий для проведения мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы World Triathlon.

Соревнования было решено перенести с 11:00 30 июля на 13:00 31 июля. При этом в 11:00 31 июля должен начаться женский триатлон.

Отметим, что соревнования по триатлону включают в себя бег, велогонку и плавание в открытой воде.