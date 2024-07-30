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30.07.2024, 12:13

Кардиолог перечислил пять продуктов, которые чистят сосуды

Новости Мира 0 1

Российский врач-кардиолог Олег Варфоломеев назвал пять продуктов, которые эффективно поддерживают работу сердца и сосудов, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Как пишет Медикфорум, доктор Варфоломеев отметил, что для снижения уровня "плохого" холестерина и повышения "хорошего" медики рекомендуют использовать в приготовлении пищи оливковое масло. Оно богато мононенасыщенными жирами, которые не только поддерживают здоровье сердца, но и помогают бороться с опухолями.

Специалисты также советуют включить в рацион киноа, так как этот продукт содержит полезные антиоксиданты и аминокислоты. Черная фасоль, в свою очередь, способствует поддержанию здорового уровня холестерина и снижению риска сердечных заболеваний, укрепляя сосуды.

Крепкое здоровье также обеспечивают омега-3 жирные кислоты, полезные жиры, витамин В6 и клетчатка. Поэтому важно, чтобы в рационе присутствовали орехи и морская рыба. В то же время стоит ограничить потребление колбасы, жирных соусов и красного мяса, чтобы снизить риск инфарктов и сосудистых закупорок.

"Колбаса, несмотря на свою популярность, оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему по нескольким причинам. Основным компонентом колбасы часто является мясо, которое может быть высокожирным, особенно если используется мясо с большим содержанием жира или жировой прослойки". Олег Варфоломеев

По словам Варфоломеева, колбаса является популярным продуктом питания, употребление ее в больших количествах может оказывать негативное влияние на здоровье сердца и сосудов, особенно в контексте диеты с высоким содержанием насыщенных жиров, соли и химических добавок.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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