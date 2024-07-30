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30.07.2024, 14:04

Ни одного укуса: турист скончался после нападения роя пчел в Италии

Новости Мира 0 1

Турист из Украины скончался после нападения роя пчел в итальянском Кротоне. Примечательно, что на теле погибшего не было обнаружено ни одного укуса, передает Tengri Travel.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По данным Daily Express, пчелы атаковали 47-летнего гостя страны на пляже. Чтобы спастись от роя, мужчина бросился в воду. Прибывшие на место спасатели долго не могли к нему подобраться из-за насекомых. Несколько сотрудников служб получили болезненные укусы.

Когда им все же удалось добраться до туриста и вытащить его на берег, оказалось, что мужчина мертв.

Сначала спасатели решили, что причиной смерти стал анафилактический шок от множественных укусов пчел, но позже на теле погибшего не было обнаружено ни одного следа укуса.

Выяснилось, что гибель мужчины наступила в результате сердечного приступа, спровоцировать который, предположительно, мог сильный испуг.

После инцидента власти города закрыли часть пляжа, где произошла трагедия. Обследовав территорию, они обнаружили гнезда пчел в кустах у пляжа, а также вырытые в песке норы насекомых.

В Южной Африке произошел трагический инцидент, в результате которого испанский турист погиб, после того как вышел из автомобиля во время сафари, чтобы сфотографировать слонов.

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