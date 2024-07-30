Ученые: синий свет от смартфона портит кожу лица

В сети обсуждают влияние синего света, поступающего от экрана гаджетов, на кожу лица. Исследования в этом направлении еще только ведутся, но уже удалось получить несколько интересных выводов, передает Toppress со ссылкой на Нi-tech.mail.ru.
Воздействие синего света может стимулировать выработку меланина — естественного пигмента кожи, который придает ей цвет. Поэтому слишком много синего света может потенциально усугубить гиперпигментацию — избыточную выработку меланина, приводящую к появлению темных пятен на коже, — особенно у людей с более темной кожей.
Некоторые исследования показывают, что синий свет может повреждать коллаген — белок, необходимый для структуры кожи. Недостаток коллагена ускоряет образование морщин.
Есть доказательства, полученные в ходе лабораторного исследования, что повреждение коллагена может произойти, если держать устройство на расстоянии одного сантиметра от кожи в течение всего лишь часа. Хорошая новость заключается в том, что если вы держите устройство на расстоянии более 10 см от кожи, то это уменьшит вредное воздействие в 100 раз.
Если кожа вокруг глаз выглядит тусклой или опухшей, легко списать это на синий свет. Но не исключено, что она становится такой из-за нехватки сна. А как известно, синий свет влияет на сон. Он особенно хорошо подавляет выработку мелатонина. Этот естественный гормон обычно подает сигнал нашему организму, когда пора спать, и помогает регулировать цикл сна и бодрствования.
Подавляя выработку мелатонина, синий свет нарушает естественные процессы в организме, затрудняет засыпание и потенциально снижает качество сна. Стимулирующая природа экранного контента еще больше нарушает сон. Ленты социальных сетей, новостные статьи, видеоигры или сообщения в чатах заставляют наш мозг быть активным и внимательным, препятствуя успокоению и переходу в состояние сна.
Кроме того, длительные проблемы со сном могут ухудшить существующие заболевания кожи, такие как акне, экзема и розацеа. Недостаток сна также может повысить уровень кортизола — гормона стресса, который в том числе разрушает коллаген. Недостаток сна может ослабить естественный барьер кожи, делая ее более восприимчивой к повреждениям окружающей среды и сухости.
Вот несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму воздействие синего света, особенно ночью, когда он может нарушить ваш сон:
Исследования, посвященные воздействию синего света на кожу лица, продолжаются. Не исключено, что в будущем появятся особые средства по уходу за кожей, защищающие от синего света. Эта сфера выглядят многообещающе, но необходимы дополнительные испытания, чтобы определить, работают ли подобные средства и есть ли в них толк.
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