Ученые: синий свет от смартфона портит кожу лица

Есть доказательства, полученные в ходе лабораторного исследования, что повреждение коллагена может произойти, если держать устройство на расстоянии одного сантиметра от кожи в течение всего лишь часа. Хорошая новость заключается в том, что если вы держите устройство на расстоянии более 10 см от кожи, то это уменьшит вредное воздействие в 100 раз.