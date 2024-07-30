18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.37
514.97
5.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
30.07.2024, 16:57

Ученые: синий свет от смартфона портит кожу лица

Новости Мира 0 1

В сети обсуждают влияние синего света, поступающего от экрана гаджетов, на кожу лица. Исследования в этом направлении еще только ведутся, но уже удалось получить несколько интересных выводов, передает Toppress со ссылкой на Нi-tech.mail.ru.

Фото: tibbyolivier.com
Фото: tibbyolivier.com

Синий свет может усилить пигментацию

Воздействие синего света может стимулировать выработку меланина — естественного пигмента кожи, который придает ей цвет. Поэтому слишком много синего света может потенциально усугубить гиперпигментацию — избыточную выработку меланина, приводящую к появлению темных пятен на коже, — особенно у людей с более темной кожей.

Синий свет может стать причиной появления морщин

Некоторые исследования показывают, что синий свет может повреждать коллаген — белок, необходимый для структуры кожи. Недостаток коллагена ускоряет образование морщин.

Есть доказательства, полученные в ходе лабораторного исследования, что повреждение коллагена может произойти, если держать устройство на расстоянии одного сантиметра от кожи в течение всего лишь часа. Хорошая новость заключается в том, что если вы держите устройство на расстоянии более 10 см от кожи, то это уменьшит вредное воздействие в 100 раз.

Синий свет может нарушить сон и повлиять на кожу

Если кожа вокруг глаз выглядит тусклой или опухшей, легко списать это на синий свет. Но не исключено, что она становится такой из-за нехватки сна. А как известно, синий свет влияет на сон. Он особенно хорошо подавляет выработку мелатонина. Этот естественный гормон обычно подает сигнал нашему организму, когда пора спать, и помогает регулировать цикл сна и бодрствования.

Подавляя выработку мелатонина, синий свет нарушает естественные процессы в организме, затрудняет засыпание и потенциально снижает качество сна. Стимулирующая природа экранного контента еще больше нарушает сон. Ленты социальных сетей, новостные статьи, видеоигры или сообщения в чатах заставляют наш мозг быть активным и внимательным, препятствуя успокоению и переходу в состояние сна.

Кроме того, длительные проблемы со сном могут ухудшить существующие заболевания кожи, такие как акне, экзема и розацеа. Недостаток сна также может повысить уровень кортизола — гормона стресса, который в том числе разрушает коллаген. Недостаток сна может ослабить естественный барьер кожи, делая ее более восприимчивой к повреждениям окружающей среды и сухости.

Как обезопасить себя от синего света

Вот несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму воздействие синего света, особенно ночью, когда он может нарушить ваш сон:

  • Используйте настройку «ночной режим» на устройстве или приложение-фильтр синего света, чтобы уменьшить воздействие синего света вечером;
  • Сократите время, проведенное за экраном перед сном, и создайте расслабляющую процедуру отхода ко сну, чтобы избежать нарушений сна, которые могут повлиять на здоровье вашей кожи;
  • Держите телефон или устройство подальше от кожи, чтобы свести к минимуму воздействие синего света;
  • Используйте солнцезащитный крем, содержащий диоксид титана и оксиды железа, которые обеспечивают широкую защиту, в том числе от синего света.

Исследования, посвященные воздействию синего света на кожу лица, продолжаются. Не исключено, что в будущем появятся особые средства по уходу за кожей, защищающие от синего света. Эта сфера выглядят многообещающе, но необходимы дополнительные испытания, чтобы определить, работают ли подобные средства и есть ли в них толк.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…