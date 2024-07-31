Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера, приговоренного судом к смертной казни. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства во вторник, 30 июля, передает Tengrinews.kz .

Рико Криегер. Скриншот видео "Беларусь 1"

Как сообщает администрация Лукашенко, для принятия решения он "пригласил на разговор людей, погруженных в процесс по делу".

Ранее близкий к администрации Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" написал, что гражданин Германии обратился к лидеру Беларуси с просьбой о помиловании.

Рико Криегер. Скриншот видео "Беларусь 1"

Позднее в МИД Германии подтвердили информацию о помиловании Криегера. "Это обнадеживающая новость", - заявила пресс-секретарь ведомства.

Смертный приговор немцу был вынесен 24 июня, но известно об этом стало почти месяц спустя. МИД ФРГ 19 июля подтвердил DW, что суд в Минске приговорил гражданина Германии к высшей мере наказания - смертной казни. Мужчину признали виновным по шести тяжким статьям Уголовного кодекса, в том числе в акте терроризма и приготовлении к наемничеству.

Телеканал "Беларусь 1" ранее показал передачу под названием "Исповедь немецкого террориста", участником которой стал Рико Криегер. Он рассказал о своем желании "пригодиться" Украине, о том, как начал отправлять заявки в украинские добровольческие формирования, а затем по указке "куратора" вылетел в Минск и доставил рюкзак на станцию Озерище, где позднее произошел взрыв, в результате которого никто не пострадал.