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31.07.2024, 08:13

Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии

Новости Мира 0 1

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера, приговоренного судом к смертной казни. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства во вторник, 30 июля, передает Tengrinews.kz.

Рико Криегер. Скриншот видео "Беларусь 1"
Рико Криегер. Скриншот видео "Беларусь 1"

Как сообщает администрация Лукашенко, для принятия решения он "пригласил на разговор людей, погруженных в процесс по делу".

Ранее близкий к администрации Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" написал, что гражданин Германии обратился к лидеру Беларуси с просьбой о помиловании.

Рико Криегер. Скриншот видео "Беларусь 1"

Позднее в МИД Германии подтвердили информацию о помиловании Криегера. "Это обнадеживающая новость", - заявила пресс-секретарь ведомства.

Смертный приговор немцу был вынесен 24 июня, но известно об этом стало почти месяц спустя. МИД ФРГ 19 июля подтвердил DW, что суд в Минске приговорил гражданина Германии к высшей мере наказания - смертной казни. Мужчину признали виновным по шести тяжким статьям Уголовного кодекса, в том числе в акте терроризма и приготовлении к наемничеству.

Телеканал "Беларусь 1" ранее показал передачу под названием "Исповедь немецкого террориста", участником которой стал Рико Криегер. Он рассказал о своем желании "пригодиться" Украине, о том, как начал отправлять заявки в украинские добровольческие формирования, а затем по указке "куратора" вылетел в Минск и доставил рюкзак на станцию Озерище, где позднее произошел взрыв, в результате которого никто не пострадал.

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