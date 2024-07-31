Эксперт объяснил, почему нельзя парковать автомобиль с вывернутыми колесами

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По его словам, стоянка автомобиля с вывернутыми колесами создает дополнительную нагрузку на рулевой механизм, особенно на рулевые тяги и наконечники. В конечном итоге их износ увеличивается, есть риск деформации и даже поломки.

"Очевидно, что при такой ситуации повышается нагрузка на сами шины: вывернутые колеса создают неравномерное напряжение в покрышках, особенно страдают боковые стенки. В будущем это приведет к неравномерному износу шин, а в тяжелых случаях - к их повреждению", - заявил директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz".

Собеседник издания отметил, что парковка с вывернутыми колесами может создавать потенциальную опасность - если автомобиль, например, будет ударен, то существует риск, что он может неконтролируемо поехать. Особенно опасна такая ситуация на склонах или в ограниченном пространстве.