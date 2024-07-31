Эксперт объяснил, почему нельзя парковать автомобиль с вывернутыми колесами

Автоэксперт Алексей Балашов рассказал "Российской газете", почему нельзя парковать машину с вывернутыми колесами, передает Tengri Auto.
По его словам, стоянка автомобиля с вывернутыми колесами создает дополнительную нагрузку на рулевой механизм, особенно на рулевые тяги и наконечники. В конечном итоге их износ увеличивается, есть риск деформации и даже поломки.
"Очевидно, что при такой ситуации повышается нагрузка на сами шины: вывернутые колеса создают неравномерное напряжение в покрышках, особенно страдают боковые стенки. В будущем это приведет к неравномерному износу шин, а в тяжелых случаях - к их повреждению", - заявил директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz".
Собеседник издания отметил, что парковка с вывернутыми колесами может создавать потенциальную опасность - если автомобиль, например, будет ударен, то существует риск, что он может неконтролируемо поехать. Особенно опасна такая ситуация на склонах или в ограниченном пространстве.
"Рекомендую парковать автомобиль с колесами, расположенными прямо. В случаях, когда необходимо вывернуть колеса (например, при парковке на узкой улице), то нужно постараться делать это с минимальным углом", - подытожил специалист.
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