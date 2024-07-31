В Киргизии запретили вебкам

В Киргизии официально запретили вебкам-индустрию. Об этом пишет Telegram -канал «Sputnik Кыргызстан», передает Lenta.ru

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Закон о криминализации вебкама подписал президент республики Садыр Жапаров. Он определяет наказания за организацию вебкам-студий, содействие и ведение трансляций прямом эфире.

Организаторов таких студий будут штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч сомов (от 102 до 308 тысяч рублей) или лишать свободы на срок до семи лет. Девушки, занимающиеся вебкамом, будут получать штрафы в 10 тысяч сомов.

Ранее закон о криминализации вебкам-индустрии предложил депутат парламента Киргизии Нурланбек Азыгалиев. По его словам, проституция через интернет приняла широкий размах в стране, поэтому с ней надо бороться.