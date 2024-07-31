Почему мы этим не пользуемся? Скрытые фишки смартфонов

Функции NFC и бесконтактная оплата

NFC в смартфоне - это чип, который работает по тому же принципу, что и RFID - метка, которую ставят на товар в магазинах, чтобы их нельзя было незаметно вынести. Попадая в магнитное поле, она издает сигнал. В случае со смартфоном метка NFC не имеет батарейки, но, попадая в магнитное поле смартфона, запитывается и отправляет сигнал. NFC в смартфоне используется не только для оплаты, но и для сопряжения наушников и смартфона, обмена контактами, оплаты проезда.

Если у вас iPhone, то, используя Apple Pay, вы можете оплачивать покупки прямо смартфоном. Нужно добавить карту банка, который поддерживает бесконтактную оплату, и приложить к терминалу. В смартфонах на системе Android нужно скачать приложение Google Pay, а также сам телефон должен иметь NFC-чип. Алгоритм действий тот же: в приложении добавляете карту, прикладываете смартфон к терминалу во время оплаты.

"Но в Казахстане больше распространена оплата покупок и проезда по QR. На самом деле эта технология даже универсальнее, так как NFC чипы есть не в каждом смартфоне, а только в аппаратах, которые дороже определенной планки. А QR использует только камеру, которая есть в любом, даже копеечном смартфоне", - отметил Максим Якименко.

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Мощные процессоры и производительность

"Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как производители смартфонов хвастаются мощными процессорами. Он не нужен бабушкам, детям и тем, кто использует смартфон как звонилку. Для остальных же производительное железо нужно не только для игр, монтажа видео на телефоне или мифических баллов в Antutu", - сказал эксперт.

Однако, по словам Якименко, в дорогих "флагманских" моделях смартфонов продвинутые ISP-ядра позволяют быстрее обрабатывать фотографии с камер, а сами фотографии выходят лучше. Во флагманских процессорах более продвинутые модули связи, они лучше работают с батареей, так как построены на актуальных технологиях.

"Плюс мощный процессор - это еще и задел на будущее. Дорогой смартфон с мощным чипом и через 3-4 года будет работать шустро в повседневных задачах. Сэкономленные секунды на открытие приложений, на обработку фотографий со временем складываются в минуты и часы жизни. Даже обычные программы вроде браузера, соцсетей со временем получают обновления, становятся более требовательными к вычислительным мощностям, графике, оперативной памяти. Новые версии ОС работают только на актуальном железе, а они получают ИИ-фишки, захватывающие анимации, работают быстрее и плавнее. Элементарно очередная маска в TikTok может не работать на бюджетном смартфоне, потому что у него слабый NPU", - поделился техноблогер.

Фишки камеры

Как считает Маским, такие функции камер современных смартфонов, как возможность снимать таймлапсы, панорамы, выставлять длинные экспозиции, не нужны большинству. Но они могут быть полезны энтузиастам, блогерам, мобилографам.

"Логарифмическое видео не нужно вашей бабушке, но сосед-путешественник не зря оставляет дома свою зеркалку, идя в горы. Он знает, что снимет свой поход на iPhone в ProRes 422, потом покрасит материал в DaVinci, и подписчики не заметят разницы. Из десяти купивших iPhone 15 Pro Max девять не будут снимать в ProRes, но для того одного, кто знает, зачем оно нужно, это замена целой сумки с оборудованием", - добавил Максим Якименко.

Сотни мегапикселей в камерах смартфонов

Как считает эксперт, заявление про сотни мегапикселей в камерах - это не более чем рекламные уловки производителей. Android-производителям все сложнее конкурировать с iOS, поэтому они идут на всякие хитрости: кто-то позиционирует свой смартфон как лучший в съемке портретов, другой - как лучший для ночных кадров.

"100 процентов производителей никогда не используют все мегапиксели в матрице по умолчанию. Даже если вы покупаете чудо-аппарат со 100-мегапиксельной камерой, вы получаете 12-мегапиксельные снимки. А чтобы получить снимок на реальные 100 мегапикселей, надо залезать в дебри меню, что-то там отдельно включать", - отметил техноблогер.

При этом снимки, сделанные в 100 и в 12 мегапикселей, на обычном экране смартфона практически не отличимы, даже если приблизить их, при этом сам снимок будет весить в семь раз больше. Большое количество мегапикселей может пригодиться, только если сильно обрезать кадр.

Огромный зум

Техноблогер отметил, что рекламируемого некоторыми производителями 100-кратного зума по факту не существует, но даже 20-кратное увеличение изображения может быть полезно в быту, причем в неожиданных ситуациях.

"Можно сфотографировать номер нарушителя издалека, снять видео с концерта и рассмотреть своего кумира, находясь далеко в толпе. До того как такой инструмент появился в смартфонах, мы и не думали, что его можно где-то применить. На деле же оказалась мегаполезная вещь", - отметил Максим.

Возможности ночной съемки также могут быть полезны в бытовой ситуации.

"Собрались семьей за пышным столом, а в кафе тусклый свет - на флагман получится классное фото, а бюджетник даст только размытые лица. Снимаете, как НЛО садится на посадку, - дорогой смартфон даст больше деталей, нежели дешевый. Примеров масса", - добавил блогер.

ИК-порт

ИК-порт, по которому в старых телефонах передавали данные, сегодня используется в смартфонах для управления домашней техникой. На самом деле удобно, если дети сгрызли кнопки, а включить кондиционер хочется.

Беспроводная зарядка

Как считает техноблогер, в настоящее время беспроводные зарядки смартфонов не слишком удобны. Устройства греются, заряжаются дольше, а у самих зарядок так много стандартов, и обновляются они так часто, что ими редко кто пользуется.

Однако могут быть варианты, при которых они могут быть полезны.

"Многие смартфоны имеют функцию беспроводной реверсивной зарядки. Это не раз спасало, когда у моих друзей разряжались телефоны. Идешь в настройки - батарея - зарядка других устройств - включаешь галочку. Потом кладешь смартфоны спинками друг к другу, и "пошла жара", - отметил эксперт.

Облачные сервисы

Сервисы вроде Google Photo и iCloud автоматически синхронизируют ваши фото и видео с устройства в облако. Это может быть полезно, если нужно перекидывать видеофайлы для работы с ними на компьютере, к примеру для монтажа видео. Для этого файлы достаточно закинуть в папку, и они появятся в аналогичной папке на компьютере.

Также с помощью "облака" можно делиться фото с друзьями и семьей, независимо от производителей их смартфонов.

"У меня Android, а у жены iPhone. Мы пользуемся Google Photo. Я просто нажал создать альбом, выделил нужных членов семьи, включая кота. И расшарил альбом жене. Теперь, если кто-то из семьи попадает в кадр ( будь то ребенок или кот), все мгновенно появляется в этой папке и появляется на наших телефонах", - рассказал Максим Якименко.

Нейросети и искусственный интеллект в смартфонах

Максим видит большие перспективы в использовании технологий нейросетей в смартфонах. За них отвечает небольшая часть процессоров размером с половинку рисинки - NPU. Уже сейчас современные NPU могут прямо на устройстве генерировать картинки и тексты, искать нужных людей в галерее и убирать из кадра лишние объекты.

"После анонса ИИ-функций в iOS 18 вся индустрия поняла, в каком направлении нужно двигаться, и Android-смартфоны не могут предложить такой же глубокой интеграции нейронок в систему. С помощью нейросетей iPhone может для вас создавать уникальные эмодзи, переписывать и редактировать любой текст в системе от электронных писем до заметок, а ChatGPT можно будет вызвать по нажатию на отдельную кнопку. Apple Intelligence будет работать не только на смартфонах компании, но и на Mac и iPad. Apple выпустит финальную версию iOS 18 этой осенью", - отметил Максим.

По словам Якименко, устройства на Android не могут похвастаться таким же потенциалом, хотя отдельные функции у них появились и раньше аппаратов Apple. Однако, как считает эксперт, они работают благодаря "костылям" и со временем конкурентам iPhone понадобится новая операционная система, которая будет ориентирована в первую очередь на ИИ, и на смену Android придет что-то другое.

"Впрочем, нынешнее положение дел не мешает Google и Samsung быть одними из лидеров отрасли. В некоторых их смартфонах вы можете свайпом снизу вверх вызвать дополнительное меню, обвести пальцем нужный объект и найти его в интернете. Например, увидел нарезку из фильма в TikTok, обвел актера, узнал, что за фильм. Можно из набросков делать полноценные рисунки и создавать шедевры без использования головного мозга. Круто!" - добавил техноблогер.

Причем многие функции нейросетей доступны уже сейчас и для бюджетных смартфонов. Необязательно использовать только системные фишки, можно скачать одно из сотни приложений, превращающих вашу фотографию на фоне ковра в главного героя аниме. Установить ChatGPT, расспросить его о вселенских вопросах или дать ему написать за вас сочинение, добавил Максим Якименко.