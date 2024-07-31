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31.07.2024, 18:56

Мигрантов-уклонистов хотят лишать гражданства в России

Новости Мира 0 1

Госдума сегодня приняла законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Фото: Andrej Isakovic/Getty Images
Фото: Andrej Isakovic/Getty Images
По данным издания, российские власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики после теракта в "Крокусе".
 
Законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет Госдума рассмотрела сегодня на пленарном заседании. "За" проголосовали 411 человек, а выступивших против и воздержавшихся не было.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что есть факты, когда иностранные граждане, получившие гражданство России, "уклоняются от исполнения воинской обязанности".

Подобные примеры, как пишет издание со ссылкой на авторов инициативы, вызывают массовое возмущение населения, что негативно влияет на социально-общественные настроения и способствует неуважению к закону, в том числе среди "новых граждан".

Теперь органы МВД, согласно поправкам, будут обязаны в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) предоставлять сведения о мужчинах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство и планируется организация принесения присяги.

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