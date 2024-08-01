Что произойдет с телом, если есть помидоры каждый день

Помидоры являются очень популярным продуктом во время приготовления различных блюд. Практически все на вкус лучше, когда к нему добавляют свежие томаты. Поэтому вполне возможно употребление помидоров каждый день, ведь они богаты необходимыми питательными веществами и антиоксидантами. Один целый помидор среднего размера содержит всего 22 калории, однако он богат витамином C, калием, фолатом, витамином K, бета-каротином и другими питательными веществами. Издание Parade рассказало, как ежедневное потребление помидоров может повлиять на ваше здоровье, передает Toppress со ссылкой на Unian.net.

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Эксперты говорят, что ежедневное употребление помидоров может значительно повысить уровень антиоксидантов, особенно мощного антиоксиданта ликопина.

“Ликопин известен своей способностью нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме, потенциально снижая риск возникновения определенных хронических заболеваний. Регулярное потребление помидоров может привести к повышению уровня ликопина в крови, что обеспечивает усиленную защиту от окислительного стресса и некоторых заболеваний”, – уверяют в материале.

Кроме того, многие исследования показали, что постоянное употребление томатов может помочь снизить риск инсульта, частично благодаря высокому содержанию в них ликопина. Одно исследование показало, что люди с самым высоким содержанием ликопина в крови на 55% меньше подвержены инсульту, чем люди с самым низким уровнем ликопина в крови. Среди участников исследования с самым низким уровнем ликопина инсульт произошел у 25 из 258 человек.

“Среди тех, кто имел самый высокий уровень ликопина, 11 из 259 человек перенесли инсульт. Когда исследователи рассмотрели инсульты, вызванные тромбами, результаты оказались еще более впечатляющими. У людей с самым высоким уровнем ликопина вероятность инсульта была на 59% меньше, чем у людей с самым низким уровнем”, – отмечают в издании.

Кроме того, употребление помидоров может быть полезным для общего здоровья сердца, ведь высокое содержание калия в томатах помогает регулировать кровяное давление, а клетчатка способствует снижению уровня холестерина.

Также ежедневное употребление помидоров может помочь придать вашей коже лучший вид, поскольку сочетание витамина С, ликопина и других антиоксидантов, содержащихся в помидорах, помогает защитить кожу от солнечных лучей и даже может предотвратить появление некоторых признаков старения, а именно мелких морщин и дряблости кожи. В то же время витамин C нужен для выработки коллагена, который сохраняет кожу упругой и молодой.

В свою очередь если вы хотите, чтобы у вас были здоровые глаза, обратите внимание на помидор, который богат источником бета-каротина, который нужен для поддержания хорошего зрения.