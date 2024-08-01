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01.08.2024, 11:30

Верховный лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю - СМИ

Новости Мира 0 1

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Фото:depositphotos.com/Photo by Milva_El
Фото:depositphotos.com/Photo by Milva_El

По информации New York Times, данный приказ Хаменеи отдал на экстренном совещании Национального совета безопасности, который состоялся в утром 31 июля, вскоре после убийства Хании. Об этом изданию сообщили три высокопоставленных представителя руководства страны, два из которых являются членами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети X, что его страна будет защищать свою "территориальную целостность" и "заставит захватчиков-террористов сожалеть о своем трусливом поступке".

По словам источников газеты, в Иране рассматривают вариант с комбинированным ударом ракетами и беспилотниками, которые могут направить против военных целей вблизи Тель-Авива и Хайфы.

Напомним, ранее один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране.

Следует отметить, что в ночь на 31 июля израильская армия атаковала район Харет Хрейк на юге Бейрута, где расположена штаб-квартира ливанского шиитского движения "Хезболла".

В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей.

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