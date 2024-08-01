Масштабный обмен заключенными проведут США, Россия и Европа - СМИ

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

О договоренности между пятью странами сообщило Словенское агентство печати (STA). По данным агентства, двое россиян, арестованных в Словении в декабре 2022 года по обвинению в шпионаже, признали себя виновными в ходе тайного процесса в окружном суде Любляны и были приговорены к одному году и семи месяцам тюремного заключения каждый.

Согласно информации телеканала N1, данными заключенными являются Анна Дульцева и Артем Дульцев.

Россия в рамках обмена может вернуть отбывающего срок в Германии Вадима Красикова, осужденного за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Еще одним участником обмена называют журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, приговоренного к 16 годам исправительной колонии по делу о шпионаже. Возможно, вернется на родину и гражданин Германии Рико Кригер. В Беларуси его приговорили к смертной казни по делу о подготовке теракта. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал его.

Ранее российские СМИ сообщали, что из базы тюрем США пропали данные о нескольких россиянах. Речь идет об Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке, Владиславе Клюшине и Романе Селезневе.

Из российских колоний, по информации адвокатов, за 29 и 30 июля также вывезли нескольких человек. Речь идет об Илье Яшине, экс-главах штабов Алексея Навального в Уфе и Томске Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой, художнице Саше Скочиленко, сопредседателе "Мемориала" Олеге Орлове, художнике Данииле Кринари и 19-летнем Кевине Лике. Позже к списку вывезенных из колоний заключенных добавились политик Владимир Кара-Мурза, журналистка Мария Пономаренко, а также американский пехотинец Пол Уилан.

Власти США, России, Германии и Беларуси эту информацию пока никак не комментировали.