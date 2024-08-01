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01.08.2024, 14:05

Испания раздаст 2 миллиона евро фрилансерам из разных стран

Новости Мира 0 1

Автономная область Эстремадура в Испании выделила 2 миллиона евро для привлечения цифровых кочевников со всего мира, передает Tengri Travel.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщает Schengen.News, такое решение было принято для стимулирования экономики региона и увеличения населения за счет привлечения высококвалифицированных профессионалов. В настоящее время Эстремадура имеет самую низкую плотность населения в Испании – 26 жителей на квадратный километр.

"Привлечение таких высококвалифицированных профессионалов с международными доходами окажет очень положительное влияние на нашу экономику. Они будут способствовать росту местного потребления, обогащению региональных талантов и созданию значительных сетей и возможностей", – отметил министр экономики, занятости и цифровой трансформации Гильермо СантаМария.

Среди требований для участия в программе указано проживание вне региона не менее шести месяцев перед регистрацией резидентства и установление постоянного проживания в сообществах с населением менее 5000 жителей на срок не менее двух лет.

Заявителям, живущим за пределами Испании, необходимо получить легальный идентификационный номер.

Согласно отчету Traveling Lifestyle, мужчины и женщины в возрасте до 30 лет первоначально получат 10 000 евро (около 5 миллионов тенге) после отбора. Мужчины старше 30 лет получат 8000 евро (около 4 миллионов тенге). По истечении первых двух лет женщины и мужчины младше 30 лет получат еще 5000 евро (около 2,5 миллионов тенге) за продление пребывания в регионе на один год. Мужчины старше 30 лет, желающие остаться в Эстремадуре на дополнительный год, получат еще 4000 евро (около 2 миллионов тенге).

Власти региона подтвердили, что прием заявок будет открыт до тех пор, пока сумма в 2 миллиона евро, предназначенная для участников, не будет полностью распределена между новыми жителями.

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