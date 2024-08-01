Назван продукт, который отнимает годы жизни – новое исследование

Исследователи выяснили, что именно нужно исключить из рациона, чтобы снизить свой биологический возраст и выглядеть моложе. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на Doctor Piter.

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Калифорнийские ученые нашли связь между соблюдением диеты с малым количеством добавленного сахара и более молодым биологическим возрастом на клеточном уровне. Работа исследователей опубликована в журнале Jama Network Open. В эксперименте приняли участие 342 женщины из Северной Калифорнии в возрасте около 40 лет.



Выяснилось, что, чем лучше они питались, тем моложе выглядели их клетки. Максимальные результаты показали приверженцы средиземноморской диеты, богатой противовоспалительными и антиоксидантными элементами.



Ученые выяснили, что каждый грамм добавленного сахара приводил к увеличению биологического возраста женщин, даже если в остальном они придерживались здоровой диеты.

"Мы знали, что высокие уровни добавленного сахара связаны с ухудшением метаболического здоровья и ранними заболеваниями, возможно, больше, чем любой другой диетический фактор. Но теперь мы выяснили, что в основе этой взаимосвязи лежит ускоренное биологическое старение, и это, вероятно, один из многих способов, которыми чрезмерное потребление сахара ограничивает здоровое долголетие", – сказала соавтор исследования профессор Элисса Эпель из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Исследователи утверждают, что исключение 10 граммов добавленного сахара из ежедневного рациона может снижать ваш биологический возраст на 2,4 месяца. Высокий уровень сахара в крови повреждает клетки, приводя к хроническому воспалению, которое связано с болезнями сердца, диабетом, заболеваниями печени и раком. Также сахар способствует ожирению и разрушению зубов.

Кстати, ранее ученые доказали, что замедлить биологическое старение может соблюдение веганской диеты в течение восьми недель. Об этом говорится в новом исследовании. Объяснение простое: такой стиль питания менее калорийный, чем всеядная диета, и участники эксперимента просто похудели за 8 недель, а это сразу же влияет на клетки нашего тела исключительно положительным образом.