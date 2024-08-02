Маск засомневался в том, что Байден еще жив

Один из пользователей соцсети указал, что Байден в последнее время крайне редко появляется на публике. Он задал вопрос, жив ли глава Белого дома. Маск в ответ на эту запись опубликовал эмодзи с изображением человека, пожимающего плечами.

Слухи о возможной смерти Байдена ходят в США уже несколько недель. Так, в июле Байден исчез из поля зрения общественности. Даже о своем выходе из президентской гонки он сначала заявил не лично, а посредством сообщения в соцсетях. Однако позднее президента сфотографировали поднимающимся на борт самолета.

Напомним, ранее президента США впервые после объявления о выходе из предвыборной гонки предстал перед публикой. Как чувствует себя Байден, вновь заразившийся ковидом/