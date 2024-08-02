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02.08.2024, 07:41

На самого богатого человека в мире подали в суд

Новости Мира 0 1

Бывший ведущий CNN Дон Лемон подал иск в Высший суд Калифорнии в Сан-Франциско против Илона Маска и его компании X, ранее известной как Twitter, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Insider.

Фото: https://www.instagram.com/donlemonofficial/
Фото: https://www.instagram.com/donlemonofficial/

Лемон обвиняет Маска и X в мошенничестве, небрежном искажении информации, незаконном использовании его имени и изображения, нарушении контракта и несправедливом обогащении, когда X внезапно отменила планируемое сотрудничество с журналистом в марте.

"Руководители X использовали Дона для поддержания своей рекламной кампании, а затем отменили партнерство и очернили его имя", - говорится в заявлении адвоката Лемона Карни Шегериана.

Переговоры о заключении эксклюзивного контракта с Лемоном начались в 2023 году после его ухода с CNN. Маск публично привлек его к X в посте, заявив, что партнерство "стоит попробовать".

В своей жалобе Лемон утверждает, что Маск и X согласились на гарантированную выплату в размере 1,5 миллиона долларов США за годовое партнерство с возможностью продления контракта дважды. Также Лемон должен был получать процент от доходов от рекламы его контента и зарабатывать деньги в зависимости от числа подписчиков, которое он набирал, указывается в иске.

Когда журналист впервые объявил о том, что "Шоу Дона Лемона" не выйдет на X, он предположил, что проведенное ранее "напряженное интервью" с Маском могло повлиять на расторжение сделки.

"Лемон обвиняет X и Маска в том, что они использовали его для восстановления своей репутации и нарушили соглашение после этого без выплаты ему компенсации", - поясняет автор статьи.

Официальный аккаунт X Business опубликовал в марте, что "после тщательного рассмотрения X решила не вступать в коммерческое партнерство с шоу".

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