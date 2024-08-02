С чем опасно пить пиво, рассказала врач

Пиво, безусловно, является одним из самых популярных алкогольных напитков в мире. Однако далеко не все закуски могут сочетаться с ним без вреда для вашего здоровья, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как считает основатель международного института интегративной нутрициологии в Актау Лаура Батырова, идеальным выбором в качестве перекуса является курт домашнего приготовления. В нем есть и хороший витаминно-минеральный состав, он не повышает сахар в крови и, как следствие, не повышает инсулин. Однако в сочетании с пивом употребление курта может негативно сказаться на здоровье.

"Потому что с пивом мы получаем обратный эффект. Пиво калорийное, на основе дрожжей, я против употребления курта с пивом. Сам по себе как перекус, например, для офисного работника, курт полезнее, чем тот же круассан или печенье. Это идеальный вариант. Я за курт, но не с пивом", - отметила нутрициолог.

Ранее эксперт назвала курт продуктом, который замедляет старение. В частности, содержащаяся в нем аскорбиновая кислота положительно воздействует на иммунитет и повышает сопротивляемость организма перед различными болезнями.