Чего ждать от августа 2024 года, рассказала нумеролог

Наступил последний месяц лета – время перемен. Zakon.kz узнал у казахстанского нумеролога Ирины Кальницкой, что сулит нам этот период. По словам эксперта по влиянию цифр, август-2024 скинет маски и заложит новый энергетический виток в жизни, если следовать озвученным рекомендациям, передает Zakon.kz

Фото: pixabay

Известный нумеролог отметила, что в августе 2024 года будет преобладать энергия преобразований.

"Месяц непростой. Его можно назвать "периодом турбулентности". Внутреннее состояние людей не будет легким. В августе текущего года на передний план выходит материальная энергия. Но это не только про деньги. В первую очередь, это касается материи, всего того, что имеет форму".Ирина Кальницкая

При этом в августе возникнут три восьмерки, а это необычное сочетание цифр, которое бывает не так часто.

Восьмерка символизирует судьбоносные уроки и испытания, которые преподносит нам жизнь. Когда в дате присутствует сразу три восьмерки, как 8 августа 2024 года, день может стать своего рода "Судным днем" для каждого человека.

"Я посоветовала бы добиваться материального результата. Но не в виде планирования, а конкретных действий", – посоветовала нумеролог.

По словам Ирины Кальницкой, в этом месяце необходимо следовать фразе "взял и сделал".

"Например, человек давно планировал купить машину. Именно сейчас необходимо начать активно действовать: усердно мониторить сайты с предложениями о продаже автомобилей, посетить несколько автосалонов, изучить там авто, посидев лично за рулем, рассчитать кредитную историю. Наконец, отложить первую сумму на автомобиль", – объяснила нумеролог.

Она добавила, что если только мечтать и планировать, но ничего для этого не предпринимать, август 2024 года повлияет на ситуацию жестко: человека накроет чувство вины, разочарования, внутреннего опустошения, а затем может последовать и нервный срыв.

Другими словами, пояснила нумеролог, когда жизненные силы могли быть направлены в этот период на дело, а реальных действий не последовало, в этом случае энергия сыграет злую шутку.

В то же время нельзя назвать август-2024 плохим месяцем. Это период, необходимый для дальнейшего движения. Приходит энергия, которая связана с трансформацией и переменами, а все старое, себя отжившее – разрушается. Так как месяц связан с огнем, можно сказать старое все выжигается до основания. Этот период необходим для трансформации, отсеивания ненужного и дальнейшего развития.

"Это не всем будет нравиться. Слетят маски, разрушатся иллюзии. У многих будет состояние растерянности – "а как жить дальше, ведь все по-другому?" – подчеркнула специалист.

Значимые даты августа 2024 года

Нумеролог назвала некоторые даты, в которые нужно поберечься, не рисковать, не принимать важных решений, не назначать даты операций, а прислушаться к собственной интуиции.

8 августа – необходимо поберечься

По мнению нумеролога, это будет очень интересный день. Он непростой из-за присутствия в дате трех восьмерок. Вместе с тем нельзя сказать, что он плохой.

"Согласно нумерологии, вообще нет плохих или хороших дней, есть присутствие определенной энергии. Так, вот 8 августа – день с мощнейшим потенциалом разрушения. Это день, когда мы получаем яркие и кармические уроки, по принципу – "что посеешь, то и пожнешь". Считать, что я такой положительный, добрый и хороший, и на меня в этот день обязательно должна посыпаться "манна небесная", – очень неверное убеждение".Ирина Кальницкая

Что следует делать в этот день

По мнению специалиста, в этот день нужно следить за знаками и обращать внимание на происходящие вокруг ситуации.

"К примеру, если утром в магазине вам нахамила продавщица, то не всегда это говорит о ее нраве. В этот период это скорее свидетельствует о том, что ранее вами была запущена негативная программа. Значит, когда-то была значимая ситуация, когда вы причинили боль людям. Ранили или обидели человека, даже не задумываясь о том, что сделали. 8 августа 2024 года будет возвращать нам такие "оплеухи".Ирина Кальницкая

Кроме того, этот день весьма травмоопасный. Необходимо быть аккуратными на дорогах и с огнем.

Также из-за своей энергетической составляющей день не подходит для свиданий, приятельских встреч, так как энергия в эту дату совсем "недружелюбная".

"Она про разрушения. Про получение уроков судьбы. Она про расшифровку этих уроков судьбы для создания баланса. Эти энергетические колебания и вибрации, к примеру, при встрече с друзьями, могут перерасти в конфликт, вечер и даже отношения могут быть испорчены", – уточнила нумеролог.

9 августа – избегаем операций

На этот день, отметила Кальницкая, не стоит планировать хирургическое и медицинское вмешательство, так как велик шанс врачебных ошибок.

13 августа – нестабильный день

13-го числа последнего месяца лета есть большая вероятность травм или каких-то телесных повреждений. Нужно внимательно переходить дорогу и избегать скоростных средств передвижения. При этом постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, обходите стороной агрессивных людей.

"В эту дату у многих людей произойдет взрыв эмоций с проявлением агрессивных выпадов. Некоторым захочется, как говорится, "рвать и метать". Нужно быть осторожнее", – предостерегает нумеролог.

19 августа – вероятно ослабление иммунитета

У большинства будет чувствоваться вялость в теле, поэтому какие-то медицинские манипуляции в этот день не следует совершать.

"Этот день может принести чрезвычайные ситуации, неожиданные новости, а также напряженные обстоятельства, связанные с состоянием организма", – считает эксперт.

26 августа – не тратить деньги

День, когда разрушается материальное. Тратить деньги в это число не рекомендуется, отмечает специалист. Тем более, не следует совершать какие-то дорогие покупки. Приобретенное в это время может иметь негативную окраску: вещи предрасположены рваться, предметы – ломаться, даже купленные сапоги могут оказаться на одну ногу, а пудра – совершенно другого оттенка, чем выглядела в магазине.

"День, когда мы абсолютно не получаем нужного результата от трат. Идем за покупками, сделать важные дела, но в результате понимаем, что произошла пустая трата денег".Ирина Кальницкая

О бизнесе и проектах

Что принесет нынешний август бизнесу и проектам, также рассказала нумеролог.

Ирина Кальницкая считает, что август в этом году – отличный период для коммерческих дел. Но не для того типа людей, которые ждут, когда на них свалится миллион.

По ее мнению, в августе бизнес пойдет вверх у тех, кто действительно что-то предпринимал и делал. Люди, которые создают видимость деятельности, могут не ждать финансовой прибыли. Более того, их дело может погрязнуть в убытках.

"Энергия этого месяца любит решительных, смелых, благонадежных предпринимателей, которые живут по совести. И в то же время август для несоответствующих этим характеристикам людей выведет их на чистую воду". Ирина Кальницкая

Нумеролог советует заниматься в последний жаркий месяц этого года какими-то бумажными и юридическими делами, решать бюрократические вопросы. Результаты будут успешными.

"Август – самое время платить налоги, сдавать отчеты и заниматься бухгалтерскими делами. Наведите порядок в документах", – считает нумеролог.

Если вы давно планировали расширить свое дело и самоотверженно для этого трудились, ответственно и скрупулезно подходили к развитию бизнеса, то август – именно то время, когда нужно "брать быка за рога". Он обязательно вас наградит по заслугам, отметила Кальницкая.

"Но август 2024 года не терпит неконкретности. Это не то время, когда от какой-то задачи можно отмахнуться со словами "на месте разберемся", "и так пойдет". В свои права вступает энергия баланса. И если вы где-то плохо сделали свою работу, считая, что это не станет кому-то известно, ошибаетесь. Ответная реакция последует обязательно".Ирина Кальницкая

О семье и личном

Как будут складываться отношения с любимыми и в какие дни августа-2024 не следует планировать свадьбу.

По словам нумеролога, уже с июня наблюдалась тенденция частых расставаний супружеских пар, разрывов долговременного партнерства. И в августе, добавила специалист, все те, кто были близки к расставанию, достигнув точки невозврата, наконец отпустят друг друга.

"Недооцененных в браке людей, которые слишком много отдавали, ничего не получая взамен, в августовский период ждет светлая пора. Ситуация станет понятна для несчастливого супруга, слетят розовые очки и случится разрыв. Через время он наконец почувствует всю ту заботу, которой ему не хватало долгие годы. С другой стороны, его бывший партнер ощутит последствия своего поведения".Ирина Кальницкая

И если пары, которые были в нездоровых отношениях, с большой вероятностью разойдутся, то крепкие союзы, наоборот, выйдут на новый уровень.