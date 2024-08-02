Россиянам предложили «буханку» за два миллиона

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Стоимость экспедиционной» «буханки» стала доходить у дилеров до двух миллионов рублей, пишет Telegram-канал No Limits, на публикацию которого обратила внимание «Газета.Ru».

На размещенном ресурсом фото платежки видно, что цена авто с применением скидки в 100 тысяч рублей составляет 1,922 миллиона. В материале также отмечается, что на сумму, которую россиянам предлагают заплатить за «буханку», «в США продается полноприводный кроссовер Jeep Compass с 200-сильным мотором».

Продажи «буханок» в первом полугодии 2024 года выросли на 24,2 процента, до 6,68 тысячи, что сделало ее самым популярным автомобилем марки УАЗ. В марте сообщалось, что за «экспедиционные» версии «буханок», которые специально подготовлены для бездорожья, после возобновления производства будут просить 1,69 миллиона рублей, а цены на экспедиционный «Хантер» стартуют от 1,785 миллиона.