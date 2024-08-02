Ужасы олимпиады: Олимпийская чемпионка показала "последствия" купания в Сене

Чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года по плаванию в открытой воде из Нидерландов Шарон ван Раувендал высмеяла качество воды в реке Сена, передает Tengri Sport .

Фото с сайта tengrisport

Голландская пловчиха в своих социальных сетях опубликовала фото, на котором в реке Сена по пояс в воде стоит персонаж саги "Властелин Колец" и "Хоббит" Голлум. Этим действием она посмеялась над ситуацией с качеством воды в реке Сена, которое находится на опасном для спортсменов уровне.