Женщина заработала 6,8 миллиона рублей за два года «ныряния в мусор»

Фото: frimufilms / freepik

Жительница штата Техас, США, стала копаться в мусоре в поисках чего-то ценного и научилась зарабатывать на этом десятки тысяч долларов. О своем необычном источнике дохода она рассказала Jam Press.

34-летняя Тиффани Батлер начала заниматься «нырянием в мусорные контейнеры», как она описывает свое хобби, восемь лет назад. Два-три раза в неделю она в перчатках исследует помойки в поисках вещей, которые можно продать. Из баков ей удается выуживать как неиспорченную косметику, так и работающие электроприборы. По словам женщины, за последние два года она заработала на перепродаже таких находок 80 тысяч долларов (6,8 миллиона рублей).