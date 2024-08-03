Саакашвили: "Каждый день заключения для меня ад"

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, обвиняемому в незаконном пересечении государственной границы Грузии, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Грузию-Онлайн .

Михаил Саакашвили. Кадр из видео

Суд в Тбилиси в пятницу удовлетворил ходатайство прокуратуры. Как пояснил прокурор, поскольку начинается повторное исследование доказательств и повторный допрос свидетелей, существует угроза того, что обвиняемый скроется, совершит новое преступление или окажет влияние на свидетелей.

Защита с этим ходатайством не согласилась и, как отметил адвокат, это политический заказ. Адвокат считает, что у властей появился страх освобождения Саакашвили.

Сам Саакашвили в ходе судебного заседания обратился к почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили.

"Судить меня можно бесконечно и пройдет много лет. Я хочу сказать Иванишвили: ты уже побил все рекорды. Вчера Путин и Лукашенко освободили последних политзаключенных. До каких пор вы будете держать меня и других политзаключенных в тюрьме? ... ...Они уничтожают меня, человека, который имеет такой международный авторитет, международные контакты и который, как воздух, нужен Грузии. Каждый день моего заключения, будь то в клинике или в тюрьме, - это ад, и прежде всего потому, что я не могу помогать людям. Я хочу всего для нашего грузинского и украинского народов", - заявил бывший президент Грузии в дистанционном режиме из клиники "Вивамеди".

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.